Ректор ГИТИСа назвал слова Райкина о "некрофильской России" парафразом Пушкина

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал слова худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина о России парафразом «Бориса Годунова» Александра Пушкина и стихотворения Иосифа Бродского, сообщает 7 февраля РИА Новости.

Ранее Райкин сказал: «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем». Он также упомянул поэтов Николая Гумилева, Марину Цветаеву, Сергея Есенина, Владимира Маяковского.

Как отметил Заславский, фактически Райкин перефразировал слова «У нас любить умеют только мертвых» из пушкинской трагедии, а также слова из знаменитого стихотворения Бродского (ректор ГИТИСа не уточнил, какого именно).

«Самое неправильное сейчас будет — бороться с Райкиным. Да, он сказал очень страшные, тяжелые и горькие слова и для меня, и для него. Самое главное, сделать все для того, чтобы этого не было больше», – подчеркнул Заславский.

Как уже сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не выдергивать из контекста слова Райкина о стране.