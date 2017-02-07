Макрон в преддверии выборов отверг слухи о своей гомосексуальности

Экс-министр экономики Франции, кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон опроверг слухи об изменах своей жене с мужчиной, передает 7 февраля Linternaute.

«Если углубляться в вопрос и говорить об ужинах в городе, об электронной переписке, то речь якобы пойдет о моей двойной жизни с господином Галле или с кем-то еще. Это была моя голограмма, которая от меня ускользает, поскольку это не мог быть я!» – сказал он.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший министр экономики страны в 2007 году изменял своей супруге Бриджит Тронье с журналистом радиостанции Radio France Матье Галле.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон в ноябре 2016 года заявил, что Франция должна наладить диалог с Россией в сфере борьбы с терроризмом, даже если французские власти не считают Россию дружественным государством.