Трое человек задержаны в Москве после падения снега с крыши на ребенка в коляске

Кровельщик и уборщики мусоропровода задержаны после падения на ребенка в коляске снега с кровли жилого дома на улице Палехской на северо-востоке Москвы. Об этом 7 февраля сообщается на сайте Следственного комитета по столице.

В ведомстве также проверят причастность к инциденту мастера участка, которая при даче показаний почувствовала ухудшение здоровья и госпитализирована.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны кровельщик Закиржон Каримов, а также уборщики мусоропровода, по совместительству осуществляющие работы на крыше, Жанпулат Халилов и Обид Намозов», — говорится в документе.

4 февраля сообщалось, что во время чистки кровли московского дома на коляску с двухмесячным мальчиком упал снег. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, где проходит обследование.