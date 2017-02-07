Сын Сердюкова продает в Петербурге бывшую дачу Минобороны

В Петербурге через сайт бесплатных объявлений продают здание — объект культурного наследия, которое до 2010 года принадлежало Минобороны РФ, а потом перешло во владение сына экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Объявление о продаже дачи Юхневича на Морской улице, 5 в Комарово, появилось на сайте Avito.

«Продается объект культурного наследия дача А.М.Юхневича, площадь дома 218 кв.м., на данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания, также имеются пятна, под которыми можно застраиваться, – говорится в тексте. – Земля 2 га. Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом».

Как сообщил 7 февраля «Фонтанке» представитель продавца, объявленная цена участка и строений — 350 млн рублей.

Дача Юхневича ранее принадлежала министерству обороны РФ и использовалась как выездная детская дача. Как установил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в 2010 году здание было выставлено ведомством на торги со стартовой ценой 92 млн рублей и выкуплено за 154,5 млн рублей Петром Усовым — авторитетным петербургским коммерсантом, бизнес-партнером экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его зятя Валерия Пузикова. 30 декабря 2014 года право собственности на дом и участок зарегистрировал Сергей Сердюков, сын бывшего министра.

Распоряжением КГИОП от 30 июля 2015 года дача Юхневича включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия.