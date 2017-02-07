«Яндекс.Деньги» закрыли кошелек Навального

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» отключил счет, открытый для сбора средств на избирательную кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом 7 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава федерального штаба политика Леонид Волков.

«В соответствии с ранее выданным предупреждением, «Яндекс.Деньги» вчера отключили мой кошелек, на который мы собирали деньги на кампанию за регистрацию Алексея Навального кандидатом в президенты России», — написал Волков.

По его словам, «собственно переводов с «Яндекс.Денег» на «Яндекс.Деньги» было немного», однако сервис также использовался как шлюз для переводов с банковских карт, по которому на счета кампании приходило около 45% всех поступлений.

Сервис «Яндекс.Деньги» предупредил о блокировке счета Волкова в прошлом месяце. Сервис сослался на новые правила, в соответствии с которыми ограничивается сбор средств в «политических целях». В компании отмечали, что это «стандарт для рынка электронных платежей».

Ранее Навальный заявил, что закрыть электронный кошелек для сбора денег на его президентскую кампанию требует Банк России. Политик утверждал, что отключить кошелек требуют «под любым предлогом». В ЦБ эти обвинения отвергли.

Основатель ФБК объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в середине декабря 2016 года.