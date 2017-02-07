Петербургские компании сыграли в хоккей, поддержав паралимпийцев

В Петербурге прошел корпоративный турнир по хоккею IGORACUP2017. В нем приняли участие команды нескольких компаний Северной столицы. Часть вырученных средств с мероприятия организаторы направят на поддержку первой петербургской сборной по следж-хоккею (хоккей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата).

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», всего будет перечислено 20 тысяч рублей. На эту сумму фонд сможет приобрести четыре комплекта шлемов и налокотников для хоккеистов с инвалидностью (всего необходимо 12 комплектов). Также участники турнира передали для спортсменов хоккейную экипировку б/у, которая вскоре обретет своих хозяев.

Сам турнир был напряженным. Победу в нелегкой борьбе одержала ХК «Баррикада», второе место завоевала ХК «Work&Sport», третье место – ХК «НПО Аврора», четвертое – ХК «PushkinRoyals». Заслуженные награды спортсмены получили из рук экс-игрока СКА и Сборной России по хоккею Александра Юдина.

Ближайшие турниры в поддержку БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» пройдут 11 февраля (Кубок Транспорта по мини-футболу 6х6) и 18 февраля (Кубок Суд-Пром 2017 по настольному теннису). Как отметили в фонде, еще можно успеть подать заявку на участие и внести свой вклад в развитие паралимпийского спорта в Санкт-Петербурге. Собранные средства, позволят купить хоккеистам еще несколько комплектов шлемов и налокотников, а также нагрудники для вратарей.

Напомним, первая в Санкт-Петербурге команда по следж-хоккею (для людей с поражением опорно-двигательного аппарата) была зарегистрирована весной 2016 года. Занимаются спортсмены под руководством тренера сборной России Андрея Иванова.

В ноябре 2016 года комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга предоставил команде ледовую площадку и включил выезды сборной на всероссийские соревнования в бюджетный план 2017 года. Однако средств на приобретение экипировки в комитете нет.

Ранее БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» помог игрокам приобрести клюшки и наконечники, а несколько специальных саней (используются вместо коньков) предоставили партнеры клуба.

Если у вас есть возможность помочь хоккеистам с покупкой экипировки или инвентаря, вы можете связаться с сотрудниками фонда по тел.: 983-72-21 или e-mail: info@fondopora.ru.