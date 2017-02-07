Эксперт: Налоговая практика не способствует выходу рынка аренды жилья из тени

Сложившаяся налоговая практика и предложенные чиновниками меры не будет способствовать выходу рынка аренды жилья из «тени». Такое мнение для «Квадрат.ру» высказал партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов.

По мнению эксперта, даже владение собственником, к примеру, тремя и более объектами недвижимости само по себе не свидетельствует об их сдаче в аренду, а государственными органами это, фактически, подразумевается, что не совсем корректно.

«Но выходу рынка из тени в большей степени мешает другое. Сейчас в судах сложилась крайне негативная практика налоговых органов – если гражданин сдает в аренду любое имущество без создания ИП, налоговые органы расценивают это как предпринимательскую деятельность. И даже при выплате таким гражданином подоходного налога ему начисляют НДС, заявляя о том, что он же не выбрал упрощенную систему налогообложения. Эта практика повышения налоговых доходов намного серьезнее сказывается на рынке и совсем не стимулирует переход на «белые» схемы»,- полагает Дмитрий Некрестьянов.

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