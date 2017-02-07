Китайский интернет-магазин AliExpress сохранит возможность бесплатной доставки в Россию товаров дороже $2. Об этом сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на главу российского подразделения компании Марка Завадского.

Представитель AliExpress подчеркнул, что об отмене бесплатной доставки «вообще речи не идет», доставка большинства товарных позиций останется бесплатной. Но с учетом того, что с 7 февраля все заказы дороже $2 должны посылаться регистрируемой почтой, продавцы должны решить, кто будет покрывать расходы на доставку, подчеркнул он. От решения ретейлеров будет зависеть, вырастут ли цены на товары.

По новым правилам AliExpress с 7 февраля все заказы из Китая в Россию стоимостью от $2 и выше будут идти с обязательным присвоением трек-номера, то есть с отслеживанием, что увеличит стоимость доставки.

В Ассоциации компаний интернет-торговли поддержали решение AliExpress об изменении почтовых правил. По мнению главы АКИТ Алексея Федорова, стоимость отправлений увеличится всего на 30–50 руб., но при этом клиенты получат «нормальный сервис». Риски возникновения ситуаций с нерегистрируемыми посылками, когда ни клиент, ни продавец не способны установить точное местонахождение товара, существенно снизятся.

В понедельник, 6 февраля, аффилированная с холдингом Alibaba​ компания Cainiao запустила в России упрощенную версию регистрации посылок из Китая для AliExpress. Стоимость услуг сервиса Simplified Registered Mail будет ниже цены регистрируемой доставки, уверяют представители Cainiao.