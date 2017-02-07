Из Парголово вывезли почти четыре тонны метаноловой «омывайки»

Подпольный магазин по продаже запрещенной омывающей жидкости обнаружила полиция на Выборгском шоссе в Петербурге. 800 канистр переехали из Парголово на склад временного хранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «омывайку» с метанолом коммерсанты продавали через Интернет. В розницу покупателям предлагали пятилитровые канистры, оптовиков соблазняли скидками. Несколько тонн жидкости складировали в доме № 439 по Выборгскому шоссе, там же был офис дельцов. После визита полиции, который состоялся 6 февраля, выяснилось, что коммерсантов можно назвать «сетевиками» — еще один магазин находится на Красносельском шоссе.

По факту возбуждены административные дела.

Напомним, в декабре 2016 года из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек. В январе 2017 в Петербурге скончались трое местных жителей, выпивших канистру стекломоя «Дед Мороз» на метиловом спирте.

Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.