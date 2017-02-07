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07.02.2017 13:15

В Кремле обещали шесть лет ждать извинений от журналиста Fox News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы ждать до 2023 года извинений от американского тележурналиста с канала Fox News Билла О' Райли, оскорбившего президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», — сказал Песков.

Журналист телеканала Fox News Билл О'Райли взял интервью у президента США Дональда Трампа, во время которого спросил его об отношении к президенту России Владимиру Путину. Дональд Трамп заявил, что уважает своего российского коллегу, на что О'Райли возразил, назвав Путина «убийцей».

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил журналисту Трамп. Он резюмировал, что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал высказывания О'Райли недопустимыми и заявил, что в Кремле предпочли бы услышать извинения в адрес президента от журналиста телеканала.

Источник: РБК


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