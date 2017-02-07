Патриарх Кирилл намерен посетить Сирию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Сирию при первой возможности, передает РИА Новости.

«Передаю вам слова приветствия от главы РПЦ патриарха Кирилла… Он не раз путешествовал по сирийской земле и надеется побывать здесь вновь», — сообщил игумен Арсений Соколов, представитель патриарха при патриархе Антиосийском и всего Востока.

Отмечается, что игумен провел встречу с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божьей Матери и делегацией российских парламентариев, которая находится в Сирии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии на авиабазе Хмеймим российские военнослужащие установили храм, построенный из специально привезенной карельской сосны.