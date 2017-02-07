Жилищная инспекция: В УФАС нарушили материальное право

В жилищной инспекции Петербурга полагают, что при возбуждении и рассмотрении административного дела, по которому начальника ГЖИ Владимира Зябко оштрафовали на 15 тысяч рублей, антимонопольщики нарушили материальное право. В чем именно ошиблось городское управление Федеральной антимонопольной службы, в жилищной инспекции не уточняют.

Согласно ответу на запрос «Фонтанки», который пришел в редакцию 7 февраля, штраф за нарушение антимонопольного законодательства Зябко все еще не заплатил. По словам Виктора Кабанова, заместителя оштрафованного главного инспектора, решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Напомним, по мнению УФАС, еще в 2015 году в ГЖИ издали противоречащее закону о конкуренции распоряжение. Документ обязал владельцев спецсчетов, аккумулирующих деньги на капремонт, покупать определённое программное обеспечение. Нарушение закона в ГЖИ устранили, а вот штраф Зябко платить не захотел и подал иск в Красногвардейский районный суд. В ходе разбирательства судье даже пришлось позвонить подчиненным истца, и после разговора штраф был признан законным.