Песков призвал не выдергивать из контекста слова Райкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя 7 февраля высказывания Константина Райкина о «некрофильской» России, призвал не выдергивать из контекста отдельные слова.

Издание «Петербургский авангард» 6 февраля сообщило, что художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступая в петербургской Филармонии, назвал Россию «некрофильским государством».

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых», — заявил Райкин. Этой фразой артист дополнил свои слова о том, что в Петербурге выдающиеся авторы вытравливались до тех пор, пока не умирали, отмечало издание.

Дмитрий Песков сообщил, что растиражированная в СМИ фраза Райкина была «выдернута из контекста».

«Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое», — сообщил Песков. Он добавил, что если это «отдельно взять из контекста», то это «не совсем такое благовидное слово в отношении России». Однако он подчеркнул, что Райкин говорил «о другом».