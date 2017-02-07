Программист ИТМО выяснил, что Трамп - холостяк

07.02.2017 13:10

В ИТМО разработали алгоритм, который может по "лайкам" и "постам" установить семейное положение пользователя Твиттера и Инстаграма. Кому нужна эта информация, что такое "биг дата" (Big Data) и при чем тут "Большой Брат" узнали у одного из разработчиков алгоритма Андрея Фильченкова.

Вместе с гостем студии интернет-канала [Фонтанка.Офис], кандидатом физико-математических наук, доцентом ИТМО Андреем Фильченковым не только обсудили возможности новых технологий по обработке представленных в социальных сетях данных, но и протестировали созданный группой российских и сингапурских разработчиков алгоритм на примере твиттер-аккаунтов Барака Обамы и Дональда Трампа.

В конце эфира алгоритм выдал неожиданный результат. В ходе анализа данных Твиттера нынешнего президента США, который, как известно, женат на топ-модели Мелании Трамп, было установлено, что 45-й президент Америки холост. "Все дело в том, что Трамп или ведущие его Твиттер помощники делают это так, как делал бы это холостой мужчина", – объяснил ошибку Андрей Фильченков:

Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.

Аудиоподкаст эфира:

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