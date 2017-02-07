Программист ИТМО выяснил, что Трамп - холостяк
Вместе с гостем студии интернет-канала [Фонтанка.Офис], кандидатом физико-математических наук, доцентом ИТМО Андреем Фильченковым не только обсудили возможности новых технологий по обработке представленных в социальных сетях данных, но и протестировали созданный группой российских и сингапурских разработчиков алгоритм на примере твиттер-аккаунтов Барака Обамы и Дональда Трампа.
В конце эфира алгоритм выдал неожиданный результат. В ходе анализа данных Твиттера нынешнего президента США, который, как известно, женат на топ-модели Мелании Трамп, было установлено, что 45-й президент Америки холост. "Все дело в том, что Трамп или ведущие его Твиттер помощники делают это так, как делал бы это холостой мужчина", – объяснил ошибку Андрей Фильченков:
Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.
Аудиоподкаст эфира:
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