Компания Setl City подтвердила статус надежного застройщика

Ежегодно Setl City становится лауреатом ряда конкурсов. 2016 год не стал исключением. Компания подвела итоги прошлого года и подсчитала свои заслуженные награды.

В 2016 году девелопер снова уверенно подтвердил свой статус опытного и надежного застройщика. Компания становилась лауреатом как общероссийских, так и петербургских конкурсов благодаря своему опыту и уверенному лидерству в сфере строительства жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Setl City в 2016 году получила золотой знак «Надежный застройщик России». Стала лауреатом таких конкурсов как «КАИССА», «Строитель года», «CREDO».

Жилые комплексы от Setl City были удостоены высокой экспертной оценки как в сегменте жилья комфорт-класса, так и в премиум-классе. В 2016 году застройщик был назван «Лучшей компанией в сфере строительства жилья комфорт-класса». Проекты Setl City стали первыми среди множества других жилых комплексов Санкт-Петербурга. Так, ЖК Stockholm, который строится на берегу Большой Невки прямо напротив Елагина острова был признан «Лучшим строящимся комплексом бизнес- и элит-класса». А ЖК «Палацио» стал «Лучшим девелоперским проектом на рынке городской недвижимости бизнес-класса».

Напомним, что по состоянию на начало текущего года компания ввела в эксплуатацию 141 дом, а счастливыми новоселами стали более 50 тысяч семей. Проекты комплексного освоения от компании Setl City – к этой категории сегодня относятся многие жилые комплексы, которые возводит застройщик, – предполагают создание комфортной среды для проживания. Строятся детские сады, школы, организуются современные детские и спортивные площадки, появляются необходимые объекты торгово-сервисной инфраструктуры и многое другое.

Справка о компании Setl City

