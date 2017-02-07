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07.02.2017 12:39

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 12 очереди ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 12 очереди ЖК «Северная долина»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», открыла продажи квартир в домах 12-й очереди жилого комплекса «Северная долина».

Стоимость жилья начинается от 1,9 млн рублей.

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации 12-й очереди строительства одного из крупнейших проектов комплексного освоения территории – ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. Плановый срок передачи квартир в домах 12-й очереди – второй квартал 2019 года.

Первые три корпуса очереди общей площадью 54,8 тыс. кв. м возводятся на пересечении улиц Федора Абрамова и Заречной. Общее количество квартир в трех домах – 950. Реализация жилья будет происходить последовательно.

Первыми в продажу поступили квартиры 10 и 11 корпусов. Это 27-этажные дома, которые входят в комплекс зданий (10,11,12 корпуса) объединенных стилобатом. Общая жилая площадь двух зданий (без учета балконов и лоджий) – более 26 тыс. кв. м. Общее количество квартир – 625. Их площадь варьируется от 23 кв. м до 89 кв. м. На выбор покупателей представлены как квартиры классической планировки, так и с европланировкой, включающей в себя большую кухню-гостиную и спальню.

В составе 10 и 11 корпусов предусмотрены встроено-пристроенные помещения общей площадью более 1 653 кв. м для объектов сферы торговли и услуг, а также встроено-пристроенная автостоянка площадью 3 048 кв. метров.

Приобрести квартиру в указанных корпусах можно с помощью ипотечного кредита от Банка «Санкт-Петербург» и ВТБ24 или на условиях единовременной оплаты со скидкой.

Справка о компании «Главстрой-СПб» 


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