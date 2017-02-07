Поклонская рассказала, как обманула детектор лжи

Депутат Государственной думы, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская рассказала 7 февраля в интервью RT, как можно обмануть полиграф и почему она считает его поголовное использование неоправданным.

«Моя родная сестра — полиграфолог. И однажды я спросила ее, мол, Лен, давай-ка на мне испытаем, как это работает. У меня сестра спрашивала, условно говоря: «Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?». Я отвечаю: «Да». «Сейчас за окном солнечно, да?» — «Да». Потом она мне показывает результат и говорит: «Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016. Я просто не обратила внимания на этот момент. Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту», — рассказала депутат.

Она отметила, что из-за неточности данных результаты полиграфических исследований не могут быть единственным основанием для признания человека виновным в том или ином преступлении.

«Результаты исследования на полиграфе должны подтверждаться совокупностью всех обстоятельств и собранных данных. Если для проверки чиновника, в том числе по его инициативе, есть целесообразность применить полиграф, это, конечно, можно использовать», — подчеркнула Поклонская.