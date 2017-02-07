Госдума намерена продлить бесплатную приватизацию жилья

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что всеобщая бесплатная приватизация будет продлена бессрочно. Об этом сообщает ТАСС.

«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства (Дмитрием Медведевым. – Прим. «Газеты.Ru») , он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами», — сказал Исаев.

Он также добавил, что Госдума намерена в скором времени рассмотреть данный законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Государственная дума в первом чтении отклонила законопроекты, которые продлевают срок бесплатной приватизации жилья после февраля 2017 года.