В Петербурге нашли ружье, пролежавшее в пианино полвека

Пожилая женщина, затеявшая ремонт в квартире на Свердловской набережной, нашла под крышкой пианино охотничье ружье.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 6 февраля, в ходе подготовки к ремонтным работам в квартире в Красногвардейском районе, родственники пенсионерки передвигали пианино. Чтобы облегчить задачу, они сняли крышку корпуса. Каково же было удивление горожан, когда в нижней нише музыкального инструмента они увидели гладкоствольное ружье «ТО3-БМ» 16 калибра. Судя по всему, находка пролежала в этом необычном тайнике почти 50 лет — оружие принадлежало мужу хозяйки, который скончался в 1970 году.

Пенсионерка самостоятельно сдала находку в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За добровольную сдачу ружья женщина получила положенную законом компенсацию — 4 тысячи рублей.

Как сообщили в ведомстве, всего с начала 2017 года жители Петербурга и области добровольно сдали более 350 единиц оружия, в том числе 118 гладкоствольного и 76 огнестрельного оружия ограниченного поражения.