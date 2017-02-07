Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers

Список ранее заблокированных на территории России порносайтов PornHub и YouPorn пополнил популярный платный сайт Brazzers.

6 февраля Роскомнадзор на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области запретил доступ к канадскому порносайту.

Примечательно, что решение о блокировке суд вынес более трёх месяцев назад. В случае с блокировкой PornHub и YouPorn с момента решения суда до блокировки сайта прошёл 1 день. Позже правозащитники доказали в суде, что YouPorn не содержал информации, запрещённой к распространению, но ресурс по-прежнему недоступен и значится в списке запрещённых.

Информация об этом появилась на сайте "Роскомсвобода".

Запрещённый сайт для взрослых занимал 45-ю строчку в глобальном рейтинге, составляемом компанией SimilarWeb. Первое место по популярности в мире занимает домен Xvideos.com.

Помимо Brazzers, в реестр блокировок попали менее популярные сайты, такие как x-assorti.ru, faapy.com и xtubetv.ru