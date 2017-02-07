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07.02.2017 12:10

CМИ: Дефицит молока в России спровоцирует скачок цен на продукцию

В прошлом году российская молочная отрасль потеряла 158 тыс. голов молочного стада и 73 тыс. т молока относительно предыдущего года. Дефицит сырого молока достиг 7 млн т в год или почти четверти (23%) от объема потребления в стране, что неизбежно скажется на конечной цене молочной продукции, пишут 7 февраля "Известия". По прогнозам экспертов и участников рынка, в этом году рост цен на молоко составит как минимум 10%.

Цена на сырое молоко впервые достигла 24 рублей за литр, хотя еще в январе прошлого года она не дотягивала до 22 рублей. Однако даже при таких ценах выработка молока остается малорентабельной, что и ведет к сокращению поголовья, отмечает издание. По данным Минсельхоза, сокращение производства молока в 2016 году произошло за счет личных хозяйств, тогда как сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, наоборот, прибавили в объеме.

Президент агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко") Василий Бойко-Великий указывает на то, что сокращение производства молока ведет к его прямому дефициту, особенно в связи с ростом программ по импортозамещению сыров и других молочных продуктов. "В конечном счете раскошелиться за всё придется потребителю", – говорит он. Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков пока не считает ситуацию с ценами на молочную продукцию критичной, однако предупреждает о том, что повод для беспокойства появится в случае усугубления конфликта с Беларусью, поставки из которой частично закрывают дефицит сырого молока.

Минсельхоз со своей стороны обещает исправить ситуацию, ликвидировав дефицит к 2020 году. По словам первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, в ближайшее время регионы представят в министерство "дорожную карту" по восстановлению поголовья и увеличению продуктивности молочного стада. Ведомство рассчитывает на прирост объемов производства со стороны сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Источник: Finanz.ru


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