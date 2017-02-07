ЕСПЧ присудил группе россиян 174 тысячи евро за нарушение права на свободу собраний

Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний. Об этом говорится в решении по жалобе 23 россиян, среди которых правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Суд обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности 173,5 тысячи евро за нарушение их прав и для компенсации судебных издержек.

В обращении в суд сообщалось, что в период с 2009 по 2012 год местные власти в России в той или иной мере препятствовали проведению 28 массовых акций (от пикетов до шествий). 16 из этих мероприятий были акциями «Стратегии-31», которая пыталась проводить митинги по 31-м числам в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.

ЕСПЧ признал, что заявители не только не смогли воспользоваться правом на свободу собраний, но им также не были предоставлены возможности для правовой защиты. В случае Пономарева и Удальцова, а также еще одного заявителя Евгения Ихлова ЕСПЧ также признал нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций.

Как указано в жалобе, на рассмотрении в ЕСПЧ находятся более 80 подобных заявлений о нарушении права на свободу собраний в России. «Стратегия-31» начала проводить свои акции на Триумфальной площади в Москве в мае 2009 года. Большинство акций не были согласованы властями, участников разгоняла и задерживала полиция. Впоследствии акции начали проводить в других городах России, а также за пределами страны.

В мае 2014 года акция «Стратегии-31» впервые была согласована московскими властями, через год митинги перестали проводить.