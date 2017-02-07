Госдума отправила в прокуратуру депутатов, недовольных Правилами застройки Петербурга

Депутаты, недовольные Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга, имеют право обратиться в прокуратуру. Они также могут отправлять депутатские запросы, участвовать в публичных слушаниях, «высказывать своё мнение и задавать вопросы» на заседании комиссии по землепользованию и застройке города.

С таким мнением выступила 7 февраля в Конституционном суде полномочный представитель Госдумы Татьяна Касаева. Она настаивает на том, что правила застройки Северной столицы должен утверждать Смольный, а не ЗакС. Такой порядок Госдума установила в 2014 году и не собирается от него отказываться.

Касаева подчёркивает, что утверждение ПЗЗ депутатами может замедлить и «утяжелить» эту процедуру. «Документ в силу его статуса включает в себя не только нормы права, но и таблицы, и картографические материалы. В них достаточно часто вносятся поправки, это актуально в мегаполисах федерального значения», – отметила полпред Госдумы.

Напомним, Конституционный суд России в эти минуты рассматривает запрос Законодательного собрания Петербурга. Депутатов довели до высшей инстанции поправки в федеральный Градостроительный кодекс. Они закрепили за правительствами городов федерального значения возможность подписывать правила землепользования и застройки – второй по значимости после Генплана градостроительный документ. В ПЗЗ напрямую заинтересованы инвесторы, поскольку бумага определяет, для каких целей могут использоваться те или иные участки, влияет на высотность застройки.