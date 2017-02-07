Новосибирская библиотека отменила викторину по Гарри Поттеру из-за жалобы читательницы на рецепты "ядов"

Централизованная библиотечная система имени Лихачева в Новосибирске отказалась от проведения викторины по книгам о Гарри Поттере из-за жалобы читательницы на рецепты зелий. Она считает, что дети могут сварить зелье по приведенным в книгах Роулинг рецептам и отравиться.

Как сообщает 7 февраля новосибирский портал НГС, викторину проводили два года, и она пользовалась успехом у детей и взрослых. Она существовала также и в виде опросника, который можно было заполнить непосредственно в библиотеке. Ответившим правильно на все вопросы вручали дипломы.

Директорбиблиотеки Ирина Зырянова признала, что одной из причин отказа от викторины действительно стали жалобы бдительной читательницы на рецепты зелий, изложенные в книгах о Гарри Поттере.

«У викторины заканчивался срок действия. Но вчера пришла читательница, которая предупредила, что если вдруг по рецептам этих книг [сварят зелье, то будет плохо]. Но не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что если вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать… Ну я так понимаю, что до сих пор не пришло. Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело», — отметила Ирина Зырянова.

Напомним, что среди ингредиентов зелий из книг о Гарри Поттере — вода из реки Лета, толченый лунный камень, крылья феи, волосы из хвоста единорога и т.п.