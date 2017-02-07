Андрей Смирнов и Павел Лунгин подписали открытое письмо в поддержку «Матильды»

Режиссеры Андрей Смирнов, Павел Лунгин и другие деятели культуры подписали открытое письмо в поддержку фильма «Матильда» Алексея Учителя. Текст послания опубликован 7 февраля на сайте Киносоюза.

Как отмечается в письме, «Матильда» должна выйти в октябре 2017 года, и картину еще никто не видел, но уже не первый месяц против фильма ведется кампания, которую только «недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой».

По оценке подписавших послание, ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других спорных ситуаций последнего времени на ниве культуры. В качестве примеров приведены истории с оперой «Тангейзер», выставкой Вадима Сидура, выставочной политикой Государственного Эрмитажа.

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали», – говорится в письме.

По словам кинематографистов, они хотят жить в светской демократической стране, где цензура запрещена не только в соответствии с Конституцией, но и на деле.

Среди подписавших – Андрей Прошкин, Виталий Манский, Борис Хлебников, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Алексей Попогребский и др.