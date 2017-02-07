Не терять бодрость духа

Петербуржец Михаил Рахлин вышел на пенсию лишь в 77 лет – без работы ему было скучно. И сейчас он не сидит без дела, не теряет бодрость духа. Но в последнее время ему стало трудно общаться с окружающими – у пенсионера серьезные проблемы со слухом. Однако при той степени тугоухости, что у Михаила Рахлина, слуховые аппараты за госсчет не положены, а скопить на них пожилой мужчина боится не успеть.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» открыл сбор средств для Рахлина Михаила Абрамовича.

Михаил Рахлин, 79 лет.

Тугоухость 2-й степени. Требуется мощный слуховой аппарат.

Стоимость 67650 руб., собрано 17204 руб. Не хватает 50446 руб.

В свои почти 80 лет Михаил Абрамович считает себя исключительно счастливым человеком: «У меня всегда была любимая работа и меня окружали хорошие люди, это ли не удача?!».

Три года назад в его жизни наступило время, когда никуда не нужно торопиться – пенсия. Да, именно так, пенсия в 77 лет. «Работал бы и дольше, ведь замены инженерного состава у нас почти нет. Да только завод «Арсенал», куда я устроился в нулевых, стал стремительно распродавать площади, разваливаться. Я сюда пришел уже получив инвалидность, но без работы жизнь скучна. К сожалению, трудиться в условиях развала производства я не привык, вот и ушел», – рассказывает Михаил Абрамович.

Михаил Абрамович – коренной ленинградец, почти всю жизнь кроме эвакуации прожил в нашем городе. «Нашей семье повезло, удалось без проблем вернуться с Урала в Ленинград, здесь и окончил школу. Возможно, повлияло то, что отец был востребованным строителем, участвовал в самых известных «стройках коммунизма» – Абакан, Ангарск и так далее. Имел массу фронтовых наград. Я сам очень хотел поступить в Горный, но провалился, попал на флот. Уже после службы в армии и окончания Института целлюлозно-бумажной промышленности пришел конструктором на завод «Позитрон», где дослужился до начальника конструкторского бюро, объездил весь Союз. Ветеран труда. Стаж работы – более 60 лет», – так вкратце описывает мужчина свою жизнь.

Сейчас день Михаила Абрамовича наполнен прогулками и исследованиями выставок. Он в курсе всего, что происходит в галереях нашей культурной столицы и всем советует не реже раза в месяц посещать Эрмитаж, очень развивает. Обожает лес, рыбалку, скандинавскую ходьбу.

Для того чтобы сохранить бодрость духа, Михаилу Абрамовичу необходимо нормально слышать. Если остальные медицинские вопросы удается решать за счет государства, то при потере слуха 2-й степени бесплатный слуховой аппарат не положен. Пенсию в 18 тысяч рублей он распределяет так: 4 тысячи – ЖКХ, 5 тысяч – лекарства, оставшееся – еда и одежда, а развиваться старается в рамках бесплатных возможностей.

«Конечно, я могу начать копить на аппарат стоимостью почти в 68 тысяч прямо сейчас, только вот сомневаюсь, что успею», – с грустью говорит Михаил Абрамович. В фонде надеются, что сохранить пенсионеру бодрость духа и веру в свою счастливую звезду и хороших людей помогут неравнодушные петербуржцы.

О том, как помочь Михаилу Абрамовичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/74/.