Суд оштрафовал детский лагерь «Сямозеро» на 2,2 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с лагеря «Парк-отель «Сямозеро», где в июне 2016 года погибли 14 детей, 2,2 млн руб. в пользу столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных 7 февраля.

Департамента труда и социальной защиты населения курировал организацию отдыха детей. По данным суда, штраф в размере 2,2 млн руб. был взыскан с лагеря «по государственному контракту».

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