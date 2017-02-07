Суд оштрафовал детский лагерь «Сямозеро» на 2,2 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с лагеря «Парк-отель «Сямозеро», где в июне 2016 года погибли 14 детей, 2,2 млн руб. в пользу столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных 7 февраля.
Департамента труда и социальной защиты населения курировал организацию отдыха детей. По данным суда, штраф в размере 2,2 млн руб. был взыскан с лагеря «по государственному контракту».
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Дети из оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня отправились вместе с инструкторами в водный сплав. Во время шторма, который начался на озере, лодки с детьми перевернулись. В результате случившегося погибли 14 детей. По факту гибели отдыхающих было возбуждено уголовное дело, правоохранители задержали пятерых сотрудников лагеря.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила «Парк-отель «Сямозеро» в реестр недобросовестных поставщиков.