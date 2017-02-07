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07.02.2017 11:14

Шойгу объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина началась внезапная проверка Воздушно-космических сил Российской армии, передает 7 февраля РИА Новости.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал Шойгу на совещании.

По его словам, с 09:00 мск органы военного управления, соединения и воинские части приступили к приведению в высшую степень боевой готовности.

Шойгу приказал в ходе проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Он также поручил заместителям министра обороны и руководителям центральных органов военного управления обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.

Источник: РИА Новости


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