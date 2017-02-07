ВЦИОМ: Россияне хотят дружить с Китаем

Жители России видят в Китае партнера и союзника, и такое положение дел не изменится в ближайшие десятилетия.

Как показал опрос, проведенный всероссийским центром изучения общественного мнения в январе 2017 года и опубликованный 7 февраля, партнером юго-восточного соседа считают ровно половина респондентов. Еще 27% могут назвать отношения с Поднебесной дружественными и всего 15% считают КНР конкурентом и опасаются действий этого государства. В перспективе расклад мнений примерно такой же: 75% думают, что в 21 веке Россия будет дружить и развивать отношения с Китаем и только 16% видят в республике врага.

Опрос также учитывал мнение жителей нашей страны по поводу новости о размещении неподалеку от российско-китайской границы баллистических ракет. Напомним, такое сообщение появилось в СМИ 24 января. По данным журналистов из гонконгской газеты «Пинго Жибао» ракеты могли быть размещены в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, однако позже Пекин опроверг эту информацию. Тем не менее, разговоры о китайском вооружении отразились в опросе ВЦИОМ. Жители Москвы и Петербурга, равно как и соотечественники из других городов и сел, в большинстве ответов сочли что на это никак не надо реагировать (24%) или же вовсе, не нашлись что сказать (25%). Более смелые граждане, а их набралось 18%, считают, что на подобные меры стоит ответить тем же и разместить ракеты вдоль китайской границы. Еще 16% думают, что к таким действиям надо отнестись внимательно и быть начеку.

Новости о размещенных ракетах, хоть и говорилось, что они появились у российской границы, акцентировали внимание на потенциальной опасности для США — с указанной точки ракеты представляли бы для Америки стратегическую угрозу. Подобные разговоры в СМИ привели к появлению в исследовании ВЦИОМа вопроса о том, что делать России в ситуации обострения американско-китайских отношений. 53% опрошенных считают, что нашей стране лучше не ввязываться в подобный конфликт, 30% согласились, что стоит аккуратно поддерживать Китай, при этом сохраняя отношения с обеими странами. Сделать выбор в пользу США готовы только 6% опрошенных. Открыто поддерживать Китай считают правильным только 4% и никто не готов официально присоединиться к позиции США.

В опросе приняли участие 1200 человек.