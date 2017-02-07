За попытку вскрыть банкомат Сбербанка в Петербурге мужчина получил 1,5 года

Обвинительный приговор вынес Калининский районный суд Санкт-Петербурга 33-летнему мужчине, который попытался взломать автомат финансового учреждения.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба Северо-Западного Сбербанка, попытка преступления была зафиксирована летом 2016 года в круглосуточной зоне «24» филиала на Гражданском проспекте, 105. Вор-неудачник был задержан сотрудниками службы безопасности банка и передан полицейским. Извлечь кассету из взломанного банкомата он не успел.

Отбывать срок мужчина после вступления приговора в законную силу будет в исправительной колонии общего режима.