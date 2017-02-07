Один из участников «Шалтая-Болтая» решил просить убежища в Эстонии

Один из участников хакерской команды «Шалтай-Болтай» рассказал в интервью ​Financial Times, что намерен просить убежища в Эстонии. Собеседник газеты, представившийся Александром, заявил, что считает себя последним оставшимся на свободе членом группы.

Как отмечает издание, Александр подтвердил, что является участником «Шалтая-Болтая». Он предъявил электронную переписку между репортером и аккаунтом группировки, а также свое фото с Владимиром Аникеевым, который считается основателем «Шалтая».

По словам Александра, с Аникеевым, также известным под псевдонимом Льюис, он познакомился в Санкт-Петербурге в 2003 году. Спустя десять лет после этой встречи Льюис попросил его помочь организовать утечку компромата на высокопоставленных российских чиновников. «Утомленный своей работой в мобильном маркетинге и недовольный жесткой политикой [президента России Владимира] Путина, он согласился», — пишет FT.

По словам собеседника издания, «Шалтай-Болтай» продавал добытую информацию онлайн за биткоины и становился «все более коммерческим». «Я думал о том, чтобы покинуть группу, но я уже слишком много знал», — признался Александр.

За продажу данных группа получала от $1 млн до $2 млн, при этом большая часть доходов уходила на «операционные расходы», говорит Александр. Он рассказал, что большую часть времени проводил в Таиланде, а Аникеев перебрался на Украину. Они вели переписку через зашифрованные чаты, пояснил хакер.

Александр не смог уточнить, сколько человек участвовало в деятельности группы. По его словам, помимо Аникеева он был знаком с Константином Тепляковым, который был арестован по тому же делу. О еще одном фигуранте дела — Александре Филинове — он ничего не слышал.