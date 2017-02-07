Политолог назвал Комиссию РАН по борьбе с лженаукой дебилами

Российский политолог, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов резко высказался по поводу распространенного накануне Комиссией РАН по борьбе с лженаукой меморандума о вреде гомеопатии. «Группа олигофренов из Российской академии наук решила объявить городу и миру о лженаучности гомеопатии. Содержательно их инициативу не комментирую: вступать в полемику с дебилами не следует», — написал политолог 7 февраля на своей странице в Facebook.

Профессор намекнул, что за подписанием меморандума может стоять денежный интерес фармакологов. «Плохо, когда в академии наук заседает князь Дундук. Совсем плохо, когда представители вида dunducus vulgaris становятся доминантной популяцией», – заключил политолог.