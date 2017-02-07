Плату за вход в храм Василия Блаженного повысят ради сохранения собора

Плату за вход в Покровский собор, также известный как храм Василия Блаженного, планируют повысить ради сохранения памятника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

«Мы вынуждены рассматривать вопрос увеличения платы за вход, это вопрос серьезный и болезненный, мы постараемся компенсировать это большой линейкой льготных билетов», – заявил Левыкин. Как отметил Левыкин, нужно найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению.

На данный момент стоимость полного входного билета – 350 руб., с 1 апреля она будет повышена до 500 руб. для граждан России и иностранцев. Семейный билет для двоих взрослых и максимум двоих детей будет стоить 800 руб. против 600 руб. в настоящее время, все льготы сохранятся.

По словам Левыкина, только такой мерой можно регулировать поток посетителей, с учетом того, что собор является непростым с точки зрения сохранности памятником. Реставрационные работы проводятся там почти без перерыва. Кроме того, отметил директор музея, само место расположения на Васильевском спуске довольно экстремально.

Левыкин также напомнил, что каждое воскресенье и в престольные праздники в соборе проводятся службы, а для паломников и верующих введены особые правила посещения храма – они проходят бесплатно.

Покровский собор входит в состав Исторического музея с 1928 года, в течение 25 лет он находится в совместном пользовании музея и РПЦ.