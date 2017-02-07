Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян.

Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах. Отмечать праздник собираются 83% женщин и 78% мужчин. Зимой романтично настроено 83% граждан в возрастной категории от 18 до 35 лет.

Что касается подарков, то 54% влюбленных порадуют свои половинки цветами, 36% подарят партнерам парфюмерию, а 27% и 21%, соответственно, косметику и ювелирные изделия. Не планируют ничего дарить своим возлюбленным только 11% опрошенных. 16% потратятся на технику и электронику, 7% купят возлюбленным что-нибудь другое.

Для тех, кто хочет подарить второй половинке поистине незабываемый подарок, специалисты тренинг-центра «СЕКС.РФ» поделились идеями.



Ольга Морозова, тренер «СЕКС.РФ» в Петербурге:

«День Святого Валентина – отличный повод привнести что-нибудь новое в ваши отношения с любимым. Например, рекомендуем найти у вашего мужчины одно секретное место на ладони: оно находится между бугорками под безымянными и средними пальцами. Легко погладив эти точки, можно доставить партнеру непередаваемое удовольствие. Такие же точки находятся у мужчин между лопатками и в области крестца. А вообще, сделать эрогенным можно любое место на теле мужчины. Для этого достаточно его «активировать». Как это правильно сделать и чем еще удивить вашего мужчину в преддверии праздника, мы рассказываем на наших тренингах».

О тренинг-центре «СЕКС.РФ»

Центр был открыт весной 2012 года в Москве, с 2013 работает филиал в Петербурге. Уютная атмосфера и профессиональный подход преподавателей в сочетании с невысокой стоимостью занятий делают обучение доступным для широкой аудитории петербургских женщин.

Расписание тренингов «СЕКС.РФ» можно посмотреть здесь.

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