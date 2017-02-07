Петербурженка привлекла внимание налетчика, дав объявление о продаже мебели в Сети

Жительница Петербурга лишилась техники и украшений, пытаясь продать в Интернете мебель. Пришедший по объявлению покупатель связал девушку скотчем и вынес имущество на 150 тысяч.

Инцидент произошел 6 февраля. По информации «Фонтанки», 25-летняя девушка дала в Сети объявление о продаже мебели. Около четырех дня в ее квартире на улице Фаворского, 15, раздался звонок в дверь, и на пороге возник незнакомый мужчина. Однако вместо покупки мебели налетчик решил присмотреться к технике и украшениям, которые хозяйка вовсе не предлагала. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник связал петербурженку скотчем и вынес приглянувшиеся ему два компьютера, фотоаппарат, «умные» часы марки Apple, золотые серьги и серебряный браслет.

Уходя, мужчина закрыл за собой дверь, да так, что хозяйка не смогла самостоятельно ее открыть.

Полиция разыскивает преступника. Общий ущерб потерпевшая оценила в 150 тысяч.