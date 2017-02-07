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07.02.2017 10:21

Ипотеку без первого взноса на квартиры предлагает «Строительный трест»

Ипотеку без первого взноса на квартиры предлагает «Строительный трест»
«Строительный трест»

С 6 февраля банк «Санкт-Петербург» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в кредит без первоначального взноса в строящихся жилых комплексах OSTROV, «Пляж», NEWПИТЕР и «Капитал», а также в уже сданных в эксплуатацию домах.

По условиям ипотечной программы «Новостройка без первоначального взноса» от банка «Санкт-Петербург», минимальная ставка составляет 12,75% годовых. Срок кредитования – от 1 до 25 лет. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, максимальная – 6 млн рублей. Данная ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика, наличия положительной кредитной истории и погашенной ипотеки на сумму не менее 500 тысяч рублей. Данная программа распространяется и на квартиры в готовых домах компании «Строительный трест». В этом случае ставка составит 12,25% годовых.

При внесении первоначального взноса от 50%, минимальная ставка по программе банка «Новостройка» составит 12,5%. При этом предусмотрено снижение ставки на 0.5% для зарплатных клиентов банка, клиентов, имеющих погашенную ипотеку в банке, а также для стратегических и ключевых партнеров.

Справка о компаниии АО «Строительный трест»
 


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Ипотеку без первого взноса на квартиры предлагает «Строительный трест»
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