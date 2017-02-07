Петербуржец, накопивший 91 штраф ГИБДД, остался без прав

Петербургский автолюбитель накопил 91 штраф ГИБДД за превышение скорости. Общая сумма денежного наказания составила 85 000 рублей, сообщает 7 февраля УФССП России по Северной столице.

Судебные приставы возбудили в отношении должника исполнительные производства. Личная беседа подействовала, но только отчасти: гражданин погасил 39 штрафов.

В итоге приставам пришлось пойти на более серьезные меры. Вынесено постановление о временном ограничении злостного неплательщика в праве управлять транспортным средством. А ресторан, где работает нарушитель ПДД, теперь будет отчислять половину зарплаты своего сотрудника на выплату штрафов.

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