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11:50 07.02.2017
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Шойгу объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил
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10:40
Политолог назвал Комиссию РАН по борьбе с лженаукой дебилами
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Плату за вход в храм Василия Блаженного повысят ради сохранения собора
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07.02.2017 10:12

Петербуржец, накопивший 91 штраф ГИБДД, остался без прав

Петербургский автолюбитель накопил 91 штраф ГИБДД за превышение скорости. Общая сумма денежного наказания составила 85 000  рублей, сообщает 7 февраля УФССП России по Северной столице.

Судебные приставы возбудили в отношении должника исполнительные производства. Личная беседа подействовала, но только отчасти: гражданин погасил 39 штрафов.

В итоге приставам пришлось пойти на более серьезные меры. Вынесено постановление о временном ограничении злостного неплательщика в праве управлять транспортным средством. А ресторан, где работает нарушитель ПДД, теперь будет отчислять половину зарплаты своего сотрудника на выплату штрафов.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
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Футбол в Янила Кантри
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Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
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Аркан предотвратил угон «2 в 1»
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Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
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