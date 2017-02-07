Следствие Петербурга превратило троих наркодилеров в подпольных финансистов

В Петербурге трем обвиняемым в сбыте синтетических наркотиков предъявлена еще и легализация 21 миллиона рублей, полученных преступным путем. Так в уголовном деле, родившемся еще в Госнаркоконтроле, появилась удивительная экономическая статья. Скорее всего, не обошлось без помощи женщины.

По информации «Фонтанки», в Главном следственном управлении ГУ МВД 6 февраля возбуждено новое дело в отношении трех обвиняемых в сбыте наркотиков. Сами фигуранты еще в марте 2016 года были задержаны оперативниками ныне расформированного Госнаркоконтроля за сбыт синтетических наркотиков. (Причем и первое уголовное дело в отношении них было нетипичное — преступной группировке вменили организацию тайников-закладок с оплатой через платежную систему «Киви». Это было первое подобное дело в Петербурге.)

По данным «Фонтанки», за прошедшие девять месяцев оперативники вновь созданного отдела по контролю за оборотом наркотиков в ГУ МВД смогли собрать факты, подтверждающие, что полученные от торговли наркотиками деньги обвиняемые легализовывали. В итоге следствие добавило фигурантам дела редкую статью УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений». И, как стало известно «Фонтанке», сумма, фигурирующая во втором уголовном деле, достойна даже прошлых многочисленных новостей о серых банкирах — 21 миллион рублей.

Что касается имен этих «героев», то вряд ли они много скажут петербуржцам: местные жители сорока и сорока одного годов, которые с марта прошлого года находятся под арестом. Третья же обвиняемая, 28-летняя женщина, с первого дня задержаний находится под подпиской о невыезде. Так что, судя по всему, обнаружение 21 миллиона не обошлось без ее подсказки.