В Омске депутатам запретили брать себе в помощники жен и детей

Омский городской совет депутатов по инициативе прокуратуры принял акт о запрете для народных избранников трудоустраивать в качестве помощников своих родственников, что ранее было распространено. Об этом сообщила 7 февраля прокуратура региона.

В ведомстве объяснили, что проверка деятельности помощников депутатов Омского городского Совета показала, что более чем у десяти депутатов горсовета помощниками являлись их близкие родственники. К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого данную должность занимала дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги.

"По инициативе прокуратуры принят правовой акт, запрещающий депутатам Омского городского Совета трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников и свойственников", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сейчас депутат Омского горсовета обладает достаточно широкими полномочиями в отношении своих помощников: по его представлению заключается трудовой договор с помощником, определяется размер оклада, учитывается рабочее время, предоставляется оплачиваемый отпуск. Общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников составляет 39 тысяч рублей каждому депутату.

"Финансирование оплаты труда помощников осуществляется за счет бюджетных средств. Приведенные обстоятельства способствуют возникновению конфликта интересов", — сообщили в прокуратуре.

В итоге разработанный прокуратурой проект решения принят горсоветом в окончательном втором чтении. Нормативный акт подписан мэром Омска, опубликован в официальном источнике и вступил в законную силу.