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07.02.2017 09:17

Второй за эту неделю российский губернатор попросил о досрочной отставке

Вслед за губернатором Пермского края Виктором Басаргиным, который ушел с должности 6 февраля, прошение о досрочной отставке с поста главы региона утром 7 числа подал руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын.

«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», — сообщил пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев.

По его словам, решение главы региона было неожиданным. Губернатор заявил, что «это был очень обдуманный» с его стороны шаг и его «никто к этому решению не подталкивал».

В понедельник, 6 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля, глава региона подал прошение об уходе по собственному желанию. Как рассказал телеканал «Дождь», сообщивший о грядущей отставке за несколько часов до объявления о ней, решение было принято в Кремле еще осенью 2016 года. По словам источников телеканала, в Кремле были недовольны межэлитными конфликтами в регионе, которые не смог уладить губернатор, и «не лучшими» отношениями с вице-премьером Юрием Трутневым у руководителей края.

Примечательно, что оба попросивших об отставке губернатора обосновали свой досрочный уход одинаково: по их словам, преемнику необходимо время, чтобы до выборов в сентябре войти в курс региональных дел и познакомиться с людьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что ротация губернаторского корпуса России является постоянным процессом и будет происходить и дальше. «Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это постоянный ротационный процесс», — ответил Песков на вопрос, можно ли говорить, что отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина является частью кампании по обновлению губернаторского корпуса в стране.

Песков также напомнил слова президента Владимира Путина, который ранее называл процесс обновления «константой его линии». «Очевидно, что эта линия будет продолжаться», — отмечал глава государства.

Напомним, в январском рейтинге фонда «Петербургская политика» заявили о предпосылках к замене десяти губернаторов, чьи полномочия кончаются в 2017 году. Помимо Басаргина, который подал заявление об отставке 6 февраля 2017 года, в списке кандидатов на досрочный уход был назван и Наговицын.
Кроме глав Бурятии и Пермского края в списке оказались также Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Владимир Волков (Мордовия), Александр Худилайнен (Карелия), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Сергей Митин (Новгородская область).

 

Источник: РБК


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