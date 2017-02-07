У берегов Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Эгейского побережья Турции, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы седьмого февраля в 02.24 по времени UTC (05.24 мск), очаг располагался в 36,7 километра к юго-западу от города Эзине в провинции Чанаккале. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,8 километра.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло у западного побережья Турции в 06.51 мск 6 февраля. Землетрясение в провинции Чанаккале привело к разрушению 102 домов в районе города Айваджик. По меньшей мере пять человек получили ранения.