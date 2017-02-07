В Рыбацком у курьера отобрали деньги и драгоценности на 400 тысяч

Двое мужчин напали на курьера на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. Чтобы отобрать сумку с деньгами и ювелирными изделиями, доставщика ударили по голове. Задержан один подозреваемый.

Как стало известно «Фонтанке», преступники подстерегли 43-летнего сотрудника одного из небольших торговых центров около часа дня 6 февраля. После нескольких крепких ударов курьеру пришлось расстаться с сумкой, в которой лежали драгоценности примерно на 130 тысяч рублей и еще почти 300 тысяч наличными. Все это, по предварительной информации, принадлежит одной из фирм, расположенных в центре.

Потерпевший с гематомами на голове получил медицинскую помощь и отправился домой, а оперативники отдела уголовного розыска полиции Невского района – на поиски грабителей.

В результате был задержан один из вероятных нападавших. По предварительной информации, ни драгоценностей, ни денег у него не нашли.

Возбуждено уголовное дело.