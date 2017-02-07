Петербурженка обвинила санитара в насилии над дочерью

Полиция Кировского района Петербурга 6 февраля задержала 42-летнего мужчину, которого супруга обвинила в сексуальном насилии над ее 12-летней дочкой.

Как стало известно «Фонтанке», 48-летняя жительница Петербурга написала заявление в правоохранительные органы, согласно которому ее муж, работающий санитаром одной из городских больниц, в период с августа 2016 года по настоящее время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, ученицы 6 класса СОШ №240.

Рассмотрев заявление, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и передали его в руки сотрудников следственного комитета для принятия процессуального решения.