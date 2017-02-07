В Токио создали совет по совместной хозяйственной деятельности с РФ на Курилах

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил о создании межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курилах.

По его словам, первое заседание совета состоится во вторник, 7 февраля. Помимо этого, Кисида добавил, что вновь созданный совет возглавит министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также является ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией.

В конце прошлого года сообщалось, что власти Сахалина и российский МИД готовят план действий по совместному с Японией хозяйствованию на Южных Курилах, чтобы предоставить его на рассмотрение в Токио. Руководители полуострова заявляли, что готовы предоставить возможности для участия японских компаний в реализации проектов на Южных Курилах: при строительстве жилья, дорог, создании мусороперерабатывающих производств и в сфере аквакультуры.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва и Токио обладают безграничными возможностями для развития двусторонних отношений во всех сферах.