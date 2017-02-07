Еще
09:21 07.02.2017
Пришлите свою новость!
09:17
Второй за эту неделю российский губернатор попросил о досрочной отставке
09:09
Финские музеи побили рекорд по посещаемости
09:01
У берегов Турции произошло новое землетрясение
08:53
В Рыбацком у курьера отобрали деньги и драгоценности на 400 тысяч
08:45
Петербурженка обвинила санитара в насилии над дочерью
08:37
В Ломоносове автомобиль обмотало вокруг столба
08:29
В Токио создали совет по совместной хозяйственной деятельности с РФ на Курилах
08:21
Ученые создали компьютерную модель последнего полета Ту-154
08:13
Назвавший Путина убийцей телеведущий не будет извиняться
08:05
В России пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:55
«Колдовские художники» покажут мультипликационных Сталина, Ленина и Дзержинского
01:30
Артемий Троицкий исполнит в Петербурге балладу о Ленноне и Йоко Оно
01:15
Дмитрий Быков даст ночную гастроль в Петербурге
00:53
В Иране обнаружили крупное месторождение нефти
00:43
В Петербурге участковый обжаловал прекращение дела против знатока индийских учений
00:29
СМИ: Спецслужбы ФРГ не нашли доказательств информационных атак со стороны России
00:16
Трамп просит союзников по НАТО не экономить на взносах в альянс
06/02
США и Россия проведут встречу по кибербезопасности
06/02
Адвокаты объявили о завершении следствия по делу о хищениях в Минкульте
06/02
S&P прогнозирует России «мусорный» уровень кредитного рейтинга на ближайший год
06/02
Мировые цены на нефть падают
06/02
В ОП РФ просят защитить детей от смертельных катаний на «ватрушках»
06/02
Труба на пятиметровой глубине оставила без воды 2,5 тысячи человек в Луге
06/02
ОБСЕ фиксирует реактивные системы залпового огня у Мариуполя
06/02
ГомеоПатовая ситуация: Академия наук назвала гомеопатию лженаукой
06/02
В Минфине прогнозируют рекордную скорость увеличения госдолга
06/02
Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз
06/02
Бесплатную приватизацию жилья в России хотят продлить до 2019 года
06/02
АИЖК продаст 79 га под Пушкином для жилищной застройки
06/02
Главы МИД ЕС не стали обсуждать санкции против России
06/02
В банке «Пересвет» сократилась доля РПЦ
06/02
На заводе Volvo в Швеции произошел сильный пожар
06/02
Суд отклонил иски дочери Курехина к фонду имени композитора и его вдове
06/02
Смольный не хочет отдавать ЗакСу право утверждать Правила застройки Петербурга
06/02
Профсоюз сотрудников Исаакия: Все, что в храме увидят без экскурсий, - это «богато и много золота»
06/02
Похитителей пенсий на почте в Стеклянном приговорили к условному сроку
06/02
Миллиардер Крафт надеется, что Трамп поможет вернуть «похищенное» Путиным кольцо
06/02
Качиньский: С культом Бандеры Украина в Европу не войдет
06/02
Медведев заявил о превышении пенсией уровня инфляции
06/02
Юбилейная "Лыжня дружбы" пройдёт на границе России, Финляндии и Норвегии
06/02
В Петербурге создана шашечная социальная сеть
06/02
Выпуск электронных полисов ОМС приостановлен «по техническим причинам»
06/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 февраля
06/02
Защита бывшей главы Библиотеки украинской литературы пожаловалась в ЕСПЧ
06/02
Разработка закона взамен Obamacare продлится до 2018 года
06/02
В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет
06/02
На Ржевке "потерялся" муниципальный совет
06/02
Отец Кара-Мурзы-младшего сообщил об улучшении состояния сына
06/02
Сотрудникам ЗакСа, участвовавшим в акции против передачи Исаакия РПЦ, устроили служебную проверку
06/02
В Москве осуждены двое рабочих, которые избивали дворников «в воспитательных целях»
06/02
Борис Джонсон: Британия не поддерживает снятие санкций с России
06/02
Два экс-госсекретаря США поддержали в суде блокировку закона о мигрантах
06/02
Следствие назвало причину отказа Никите Белых в разрешении на брак
06/02
В эстонских отелях за год стало на 8% больше туристов из России
06/02
Маршрутка на Наставников собрала ДТП-«паровозик»
06/02
МВД лишило главного раввина Сочи права проживания в России
06/02
ФТС России надоело рискованное поведение Северо-Западного таможенного управления
06/02
У Стаса Михайлова нашли строительный бизнес
06/02
ФСБ: Погранзона на границе с Белоруссией не ограничит свободу пересечения границы
06/02
ПФР: Средний размер пенсии в России составил более 14 тысяч рублей
06/02
Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию
06/02
Главный раввин Сочи заявил о возможной депортации из России
06/02
Пациенты с ВИЧ смогут получать терапию при переезде в другой регион
06/02
«ДП»: Х5 Retail Group и «Магнит» откроют ещё 500 магазинов на Северо-Западе
06/02
Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге
06/02
Заключенного обязали выплатить архангельской колонии компенсацию за голодовку
06/02
Социологи предрекли победу Макрона во втором туре выборов президента Франции
06/02
В Пулково в посылке нашли мину
06/02
В Астрахани впервые вынесен приговор по статье из "пакета Яровой" о недоносительстве
06/02
Архиепископ из Коми посвятил угнанной Audi стихотворение
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
07.02.2017 08:21

Ученые создали компьютерную модель последнего полета Ту-154

Анализ и расшифровка бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в конце прошлого года над Черным морем, не помогли участникам расследования катастрофы прийти к единому мнению о ее причинах, в связи с чем было решено создать компьютерную модель последнего полета военного самолета.

Об этом 7 февраля пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, сейчас гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления закрылками, "буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря". Источник газеты полагает, что с помощью этого можно будет аргументировано доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками либо, наоборот, однозначно исключить их.

"Однако у исследователей уже возникли проблемы — им элементарно не хватает материала для изучения. Поэтому подключившиеся к расследованию гражданские эксперты… уже создали… так называемую математическую модель последнего полета Ту-154", — пишет газета.

Отмечается, что в модели заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Как поясняет издание, ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку.

"Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах. Таких, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту. Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос — могли ли пилоты спасти себя и пассажиров", — отмечает издание.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря 2016 года. По данным ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
На месте крушения Ту-154 найдены новые фрагменты тел
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
Минобороны попросило прощения у родственников погибших в катастрофе Ту-154
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42

Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00

КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски

Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06

МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство

В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Материалы рубрики
Новости
Статьи
У берегов Турции произошло новое землетрясение
В Токио создали совет по совместной хозяйственной деятельности с РФ на Курилах
Ученые создали компьютерную модель последнего полета Ту-154
Назвавший Путина убийцей телеведущий не будет извиняться
В России пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Иране обнаружили крупное месторождение нефти
В Петербурге участковый обжаловал прекращение дела против знатока индийских учений
СМИ: Спецслужбы ФРГ не нашли доказательств информационных атак со стороны России
Трамп просит союзников по НАТО не экономить на взносах в альянс
США и Россия проведут встречу по кибербезопасности
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Как строили в 43-м
Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу
Два пути Пулково, и оба - вверх
А ну-ка, предъяви свой пармезанчик
Владислав Иноземцев: «Трамп мог бы отменить санкции хоть завтра»
Исландский «пират» о российских хакерах, новом мировом порядке и Рунете
Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской
ФСБ отреклась от долгов своего лейтенанта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ГомеоПатовая ситуация: Академия наук назвала гомеопатию лженаукой

"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле

Спецкор "Фонтанки" из Донецка: Город пережил горячую фазу

kristinamladenovic93/instagram.com

Кто увезет из Петербурга 130 тысяч евро

Александр Щеглов/"ДТП и ЧП"/vk.com

В Петербурге - мороз и гало

История "Европы": Отель, как символ капитализма в американском стиле

Новости компаний
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.