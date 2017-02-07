Назвавший Путина убийцей телеведущий не будет извиняться

Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, назвавший президента России Владимира Путина убийцей, намекнул, что не намерен приносить извинения за свои высказывания.

Об этом он заявил в своей передаче в понедельник, 6 февраля.

«Я работаю над этим извинением, но на это может потребоваться некоторое время. Можете проверить это году так в 2023», — сказал О'Рейли.

4 февраля в интервью О'Рейли президент США Дональд Трамп рассказал об уважении к российскому коллеге Владимиру Путину. Журналист, в свою очередь, напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения. При этом он не стал комментировать ответ Трампа.