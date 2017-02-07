В России пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России наметилась тенденция к завершению эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, уровни заболеваемости превышены в 32 субъектах, в то время как на предыдущей неделе таких субъектов было 37. Об этом сообщила 7 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На пятой неделе 2017 года на территории России наблюдается стабилизация эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В процесс остаются вовлеченными 32 субъекта Российской Федерации", — заявила Попова, напомнив, что на прошлой неделе Роспотребнадзор регистрировал превышение в 37 субъектах.

Она отметила, что снижается интенсивность заболеваемости, однако среди детей от нуля до двух лет отмечается превышение недельных порогов в 16 субъектах, дошкольного возраста – в 28, среди школьников – в 35 субъектах.

По словам Поповой, за неделю обследовано почти 11 тысяч человек с признаками ОРВИ и гриппа. "Удельный вес гриппа AH3N2 остается высоким – это 76%, но мы отмечаем увеличение доли вирусов гриппа B, что свидетельствует о тенденции к завершению эпидемического сезона", — подчеркнула глава надзорного ведомства.

Чиновница также сообщила, что из общего числа госпитализированных тяжелых случаев практически нет.

"Эпидемиологическая ситуация в этом году умеренной интенсивности, госпитализация составляет не более 4–5 % от общего количества заболевших, в основном регистрируются случаи средней тяжести", — отметила Попова.

Она также обратила внимание на то, что необходимо строго соблюдать все меры профилактики гриппа и ОРВИ еще как минимум в течение двух недель.