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Общество
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07.02.2017 00:53

В Иране обнаружили крупное месторождение нефти

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор заявил об обнаружении на территории страны месторождения с запасом в 15 млрд баррелей нефти, говорится в сообщении компании.

По его словам, два из 15 млрд баррелей — гарантированно извлекаемые. Он добавил, что для использования этих резервов требуются «огромные инвестиции» и обновление технологических мощностей.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в текущем календарном году, который закончится в марте 2017 года, страна намерена получить от продажи нефти и газового конденсата $41 млрд.

Источник: Газета.ру


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