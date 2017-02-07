В Петербурге участковый обжаловал прекращение дела против знатока индийских учений

Участковый Арсен Магомедов подал в Смольнинский районный суд Петербурга жалобу на решение о прекращении административного дела о незаконном миссионерстве, возбужденного против программиста Дмитрия Угая за лекцию о йоге. Об этом 6 февраля сообщает «Дождь» со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Дениса Шведова, который оказывает Угаю правовую поддержку и располагает копией жалобы.

Магомедов указывает в жалобе, что пришел на лекцию для проверки заявления о возможном нарушении закона и тот рассказывал о йоге «не как о физическом упражнении, а с точки зрения любви к Богу, духовному слиянию, стремлению к Богу как личности». «Вместе с тем, слово Бог, в любом из толковых словарей, в том числе и в толковых словарях Даля и Ожегова, означает всевысшее существо и неразрывно связано с религией», — говорится в жалобе (пунктуация авторская — Прим.ред.).

От заявителя и свидетелей, а также из открытых источников стало известно о принадлежности Угая к организации «Шри Тайчанья Сарасват Матх», пишет Магомедов.

Таким образом, заключает полицейский, Угай в нарушение части 4 статьи 5.26 КоАП без необходимых документов публично распространял информацию о вероучении среди людей, не являющихся участниками соответствующего объединения, для их вовлечения в него.

Напомним, что 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» петербуржец Дмитрий Угай провел лекцию о духовных практиках йоги. Он был задержан полицией и привлечен к административной ответственности по статье 5.26 КоАП за осуществление миссионерской деятельности с нарушением закона. Протокол на Угая составлял именно участковый Арсен Магомедов.

Поправки в КоАП, позволяющие наказывать за миссионерство вне отведенных законом «О свободе совести» мест, предусмотрены «антитеррористическим» пакетом законов, внесенным депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.