СМИ: Спецслужбы ФРГ не нашли доказательств информационных атак со стороны России

Спецслужбы Германии не смогли найти доказательств того, что Россия проводила целенаправленную информационную кампанию против правительства страны. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Расследование, длившееся почти год, проводили Федеральная разведывательной служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции.

«Мы не обнаружили явных доказательств», — сказал источник в правительстве ФРГ.

Он также сообщил, что власти Германии были готовы опубликовать документ, обличающий попытки России вести информационную кампанию в ФРГ, однако не нашли для него никаких фактов.

Ранее сообщалось, что Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках.